Reino Unido, França e Alemanha decidem manter em vigor sanções contra Irã

Reino Unido, França e Alemanha concordaram nesta quinta-feira, 14, em manter as sanções em vigor contra o Irã, como parte de um esforço para evitar que o país persa obtenha mísseis balísticos.

Pelos termos firmados no acordo nuclear de 2015, as potências europeias anulariam algumas das punições em 18 de outubro deste ano, caso os iranianos cumprissem as promessas de não enriquecer urânio para o desenvolvimento de armas atômicas.

O pacto, no entanto, foi revertido após a decisão do ex-presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo.

"O Irã continua a violar os seus compromissos no âmbito do JCPOA e a fazer avançar o seu programa nuclear para além de qualquer justificação civil credível", afirmaram os três países em comunicado conjunto, em referência à sigla que se refere ao acordo nuclear.

Com a medida de hoje, os governos vão incorporar o regime de sanções que venceriam no mês que vem à legislação doméstica.