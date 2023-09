Jogador da Ponte Preta é levado a UTI por conta de tumor na cabeça

Afastado dos gramados desde o mês passado, o lateral-esquerdo Júnior Tavares foi internado às pressas no Hospital da PUC Campinas, na noite de quarta-feira, e deve passar nas próximas horas por uma cirurgia de retirada de um tumor na cabeça. O jogador tem passagem pelo São Paulo e defende atualmente a Ponte Preta.

Em agosto, Júnior Tavares reclamou de dores na cabeça e passou por exames, que revelaram um tumor. Na quarta-feira, o atleta sentiu um formigamento no braço direito e deu entrada nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da PUC.

Em contato com a reportagem, a Ponte Preta afirmou que "desde que houve o diagnóstico inicial, a Ponte Preta tem acompanhado de perto toda a situação do atleta e vem prestando auxílio e dando todo suporte necessário". O time campineiro, porém, negou arcar com a cirurgia por ser uma doença "preexistente".

Júnior Tavares tem 27 anos e foi revelado pelo Grêmio. No time gaúcho fez poucas partidas no profissional e foi emprestado para o Joinville e, depois, para o São Paulo, onde apareceu no cenário nacional.

Pelo São Paulo, que mais tarde o contratou de forma definitiva, foram 75 partidas entre os anos de 2016 e 2019. Jogou ainda por Sampdoria, da Itália, e Portimonense, de Portugal, até voltar ao Brasil para defender o Sport.

Depois do Sport foi jogar no arquirrival, no Náutico. Foram: 54 jogos e três gols marcados. Foi contratado pela Ponte Preta no início do ano, sendo uma peça importante na conquista da Série A2 do Campeonato Paulista. Defendeu o time campineiro em 24 partidas.

O Sport foi um dos times que se solidarizou com o jogador. "O Sport deseja muita força e uma rápida recuperação ao atleta Júnior Tavares, que passou pelo Leão na temporada 2020, e está internado com um tumor na cabeça", publicou o clube em suas redes sociais.