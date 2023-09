Feira de Adoção e Vacinação Antirrábica ocorre em Ribeirão Pires neste sábado

Neste sábado (16), das 10h às 15h, ocorrerá mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos da cidade, na Vila do Doce. Durante o evento, que contará com a participação de protetores independentes, ONGs e do Conselho de Proteção Animal, a Secretaria de Saúde realizará aplicação de doses da vacina antirrábica.

Segundo a prefeitura, a edição será especialmente dedicada aos filhotes, com mais de 25 deles prontos para encontrar novos lares. Além disso, a ação que será realizada na Rua Boa Vista, contará com a disponibilidade de doses de vacina antirrábica.

“A Feira de Adoção e aplicação da vacinação antirrábica são iniciativas presentes no calendário permanente da Estância. Trata-se de oportunidade única de fazer a diferença na vida de muitos animais e protetores independentes”, disse o secretário de Meio Ambiente em exercício, Gerson Goulart.

PAPI (Programa de Auxílio ao Protetor Independente) – Durante o evento, moradores poderão realizar a doação de ração para pet. Os alimentos arrecadados irão contribuir com a causa animal na cidade, por meio do PAPI. A iniciativa da Prefeitura, em parceria com o Fundo Social Municipal, atende a protetores independentes na cidade.