Novos interruptores conectados da Positivo Casa Inteligente chegam a partir de R$ 129

A Positivo Casa Inteligente, plataforma da Positivo Tecnologia que oferece soluções baseadas em Internet das Coisas (IoT), amplia seu portfólio de iluminação com o lançamento de dois interruptores inteligentes: o Smart Interruptor Wi-Fi de 1 Circuito e o Smart Interruptor Wi-Fi de 2 circuitos. Os novos dispositivos permitem ao usuário ligar e desligar remotamente – via aplicativo gratuito e assistentes de voz do Google ou Alexa – tanto lâmpadas smart quanto lâmpadas comuns, e são ideais para consumidores que buscam automatizar a iluminação de casas ou empresas.

“Com este lançamento, a Positivo Casa Inteligente amplia suas opções de iluminação inteligente e disponibiliza modelos de dispositivos muito procurados pelos consumidores. Já tínhamos uma opção com três canais e botões, que foi muito bem aceita pelo público, mas recebemos diversos feedbacks de clientes que gostariam de adquirir dispositivos de um ou dois circuitos também”, explica Rafael Sczcepanik, gerente de negócios da Positivo Casa Inteligente. “Os novos produtos chegam para agregar valor ao portfólio da marca e atender clientes que buscam praticidade, conforto e tecnologia”, completa.

Disponíveis na cor branca, tanto o Smart Interruptor Wi-Fi de 1 Circuito quanto o Smart Interruptor Wi-Fi de 2 Circuitos ainda permitem criar e ativar cenas e integrá-las aos demais produtos da Positivo Casa Inteligente, como kits de automação, segurança, câmeras e demais soluções de iluminação. Dessa forma, o usuário é capaz de programar o período em que as luzes devem ficar acesas e determinar os horários em que devem apagar automaticamente.

O Smart Interruptor Wi-Fi de 1 Circuito e o Smart Interruptor Wi-Fi de 2 Circuitos já estão disponíveis no site oficial da Positivo Casa Inteligente por R$ 129 e R$ 139, respectivamente.

