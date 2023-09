Quem é Rachel Sheherazade, que foi da direita à esquerda e participante de ?A Fazenda 15?

A Fazenda tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

Entre as participantes já confirmadas, está Rachel Sheherazade, jornalista que tem presença bastante influente nas redes sociais e ficou conhecida por suas opiniões políticas.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Sheherazade tem 50 anos recém-completos e 805 mil seguidores. Ela foi âncora do telejornal SBT Brasil, em horário nobre, de 2011 a 2020 e, entre 2014 e 2015, apresentou o tradicional Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan.

Atualmente, Sheherazade é colunista da revista IstoÉ. Ela também é mãe de dois adolescentes, Clara e Gabriel.

Os posicionamentos de Sheherazade são fortes elementos de sua trajetória. Rachel ficou conhecida por ser crítica ferrenha do PT, com pensamentos alinhados à direita. Ela era considerada uma porta-voz do conservadorismo. No entanto, com as eleições de 2018, Sheherazade se posicionou contra o então-candidato Jair Bolsonaro e se manteve crítica ao governo dele.

"Passei a ser odiada pela direita e esquerda", disse ela à IstoÉ em 2021. Em 2022, ela anunciou seu voto no presidente Lula.

Nesta 15ª edição, o formato tradicional da atração será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Fui surpreendida pela Rede Record para participar do melhor reality show, que é A Fazenda", disse Rachel em seu vídeo de apresentação como participante. "Espero que seja uma das experiências mais incríveis na minha vida".