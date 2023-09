Festival do Cambuci tem duas datas confirmadas no Grande ABC; uma, já esta semana

Ribeirão Pires e São Caetano são os próximos destinos do Festival do Cambuci. Já neste final de semana (16 e 17), a rota do tradicional fruto é no Espaço Verde Chico Mendes, em São Caetano, com a primeira edição do Festival na cidade, das 9h às 18h.

Os festivais, vinculados à Rota Gastronômica do Cambuci, são uma parceria do Instituto Auá com as prefeituras locais. No projeto, há o intuito de recuperar o cambuci e outras frutas nativas da Mata Atlântica em risco de extinção.

Participarão das próximas tradicionais ações produtores que comercializam os mais variados produtos à base da fruta, como doces e bebidas.

NO GRANDE ABC

Tradicionalmente anfitrião do Festival há anos, Ribeirão Pires também já tem data prevista para o evento no calendário oficial do município: o final de semana de 9 e 10 de dezembro, para finalizar todas as edições do ano.

A festa que celebra uma das frutas mais tradicionais da região, já passou ainda este ano por São Bernardo, Rio Grande da Serra e a Vila de Paranapiacaba, em Santo André. O que dá margem para, de acordo com a organização do evento, expandir o ponto de venda sazonal a demais áreas do Grande ABC e além das duas cidades que finalizam a agenda do Festival.

“Estamos sempre buscando novas oportunidades para mostrar o trabalho da Rota do Cambuci na região que iniciou todo esse processo e tem servido para transformar esta em uma fruta ícone no Estado de São Paulo e região”, comenta o produtor rural e membro do comitê gestor da Rota do Cambuci promovida pelo Instituto Auá, Nilson Máximo.