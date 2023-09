Senador Rodrigo Cunha será o relator do Desenrola no Senado

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) será o relator do Desenrola Brasil no Senado. A definição foi anunciada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), durante a reunião de líderes na manhã desta quinta-feira, 14.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou que Cunha era o senador que mais vinha se movimentando nos bastidores para conseguir a relatoria do projeto de lei.

O programa, prometido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha eleitoral, tem alto apelo popular.

Cunha é aliado do presidente da Câmara, Arthur LIra (PP-AL), em Alagoas. No ano passado, o senador foi candidato ao governo do Estado contra o governador Paulo Dantas (MDB), apoiado pelo grupo do ex-presidente do Senado Renan Calheiros (MDB-AL).

O Desenrola foi aprovado na Câmara dos Deputados no início do mês. A votação foi simbólica e apenas o partido Novo se manifestou contra o projeto.

O relatório apresentado pelo deputado Alencar Santana (PT-SP) inclui, ainda, um artigo para limitar os juros do rotativo do cartão de crédito e do parcelado com juros a 100% caso o setor financeiro não apresente uma proposta de autorregulação em 90 dias.

O texto, no entanto, não trata do fim do parcelamento de compras sem juros, modalidade apontada pelos bancos como responsável pelas altas taxas - que chegaram em junho a 437% ao ano. Os bancos pressionaram pela inclusão da medida no parecer, mas o relator resistiu.