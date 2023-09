Encontro Diocesano do Terço dos Homens da Diocese de Santo André acontecerá em Diadema

No próximo sábado (16), a Diocese de Santo André se prepara para receber mais de 700 homens devotos em um encontro que promete fortalecer a espiritualidade e a comunhão regional. O Encontro Diocesano do Terço dos Homens será realizado no Ginásio Mané Garrincha, situado na Rua dos Cariris, 195, Piraporinha em Diadema. A concentração terá início às 14h, e às 16h, a Santa Missa será presidida pelo Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini.



O Terço dos Homens é um movimento que tem ganhado força e importância nas igrejas católicas, provando que os homens também têm um lugar especial na oração e na devoção mariana. Segundo a equipe organizadora, em um mundo onde muitos questionam a fé e a participação dos homens na vida religiosa, o Terço dos Homens tem sido um sinal de graça e um exemplo de fé e unidade entre os homens nas igrejas.



O Padre Cleidson Pedroso, assessor diocesano do Terço dos Homens, compartilha sua perspectiva sobre o movimento: "o Terço dos Homens tem sido um sinal de graça na vida da Igreja e das famílias, nossas igrejas domésticas! Tem gerado frutos de participação, de vocação mais fortalecida, de famílias cristãs mais empenhadas na vivência do Evangelho. Sempre disseram que homem não reza, e muitas vezes a presença quase exclusiva das mulheres em nossas comunidades corrobora essa visão; mas o Terço dos Homens prova que homem reza, e reza muito! Este encontro diocesano será uma oportunidade de ''balançar'' nossos grupos e comunidades pela força da oração dos homens do Terço dos Homens! Homens unidos ao redor da Virgem Santíssima para bendizer Jesus, nosso Salvador!"



O Encontro Diocesano do Terço dos Homens promete ser um momento de reflexão espiritual, oração e comunhão fraterna, será uma oportunidade única para os homens da Diocese de Santo André se unirem em oração e fortalecerem sua fé.