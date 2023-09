Caminho de Santiago de Compostela – Como se preparar

O caminho de Santiago de Compostela mais famoso, que parte da França e corta o norte da Espanha, é percorrido por peregrinos de todo o mundo, mesclando raízes religiosas e resistências física e mental. Dados oficiais da Catedral de Compostela indicam que mais de 6 mil brasileiros fizeram o percurso em 2019.

A peregrinação é um desafio físico, mas também é um momento de desconexão e reflexão.

O que é o Caminho de Santiago de Compostela

Em 1993, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) passou a considerar o Caminho de Santiago como um patrimônio mundial. A peregrinação possui percursos diversos, que podem começar na própria Espanha, mas também na França ou em Portugal.

A Unesco também concedeu ao chamado Caminho Francês, que leva à Catedral de Santiago de Compostela e é o mais famoso entre os brasileiros, o título de patrimônio mundial anos depois. Segundo o jornal El País, o percurso francês é o mais seguido pelos peregrinos desde a antiguidade até os tempos atuais. Em 2015, o Caminho do Norte foi designado como patrimônio pela entidade.

Os caminhantes devem percorrer no mínimo 100 km para adquirir a Compostela, um diploma emitido pela Casa del Deán. Em todos os percursos da peregrinação, existem postos de parada que carimbam e datam a credencial do participante. Esse preenchimento é exigido pela Catedral de Compostela antes da entrega do certificado.

Segundo a Catedral de Compostela, os postos oficiais de certificação são as paróquias locais, a Associação de Amigos do Caminho de Santiago ou as Irmandades do Apóstolo.

Ao longo dos trajetos, os peregrinos conseguem passar a noite em albergues e refúgios públicos. No mês de junho, o número de turistas peregrinos aumenta, com isso a orientação é de que os interessados procurem por alojamentos com antecedência.

Opções de caminhos

Os peregrinos que decidem participar da caminhada até Santiago de Compostela percorrem cerca de 20 km por dia, de acordo com a Catedral de Santiago.

O menor trajeto parte de Sarria até Santiago e percorre 111 km. O Caminho Francês, mais tradicional, parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, ao Sul da França, e segue até Santiago.

O Caminho Espanhol possui quatro percursos diferentes, chamados de Aragonês, La Plata, Primitivo e do Norte. Existe, inclusive, o Caminho de Portugal, cujas cidades de partida são Lisboa ou Porto.

Preparo físico e cuidados

O cirurgião de coluna Antonio Krieger alerta que o participante da caminhada deve fortalecer sua musculatura abdominal e lombar antecipadamente. Por isso, deve ganhar volume de caminhada, acostumando-se com a atividade cerca de dois ou três meses antes da peregrinação.

Pessoas sedentárias devem iniciar os treinos em percursos menores, como 5 km ou 10 km. Porém, com o desenvolvimento gradual da musculatura, devem aumentar o trajeto de 15 km até 25 km, em dias consecutivos.

O especialista indica também a utilização de roupas leves e a escolha de um calçado adequado, principalmente aquele que o caminhante já tem costume de usar. A escolha estratégica desses itens possibilita que o organismo tenha a sua capacidade de aguentar dias seguidos de caminha, podendo se recuperar.

A roupa fitness feminina é uma opção adequada, por possibilitar a regulação térmica correta do corpo e garantir a proteção contra raios UV. Além do calçado confortável, os peregrinos ainda podem escolher meias anti-bolha, com tecido respirável, e passar vaselina nos pés. A orientação é que os caminhantes se atentem também à utilização de mochilas, que podem pesar até 10 kg.

Krieger aponta que o peregrino deve fortalecer a musculatura dos membros inferiores, buscando não sofrer lesões no joelho ou no tornozelo. O treinamento cardiovascular é uma opção para que o corpo se acostume gradualmente ao ritmo da caminhada até Santiago.

Melhores períodos para fazer o caminho de Santiago de Compostela

A entidade religiosa de Santiago alerta que os meses de abril, maio, junho, setembro e outubro são os mais escolhidos pelos peregrinos para a caminhada. Nesse período, a Espanha está na primavera e no fim do verão.

Os meses de julho e agosto são evitados devido às fortes ondas de calor que atingem os países da Europa, que podem atrapalhar o ritmo das caminhadas e afetar a saúde dos participantes.

