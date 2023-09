Testamos: Haylou X1 2023 entrega bateria 24h por R$ 64

Fones de ouvido sem fio são uma mão na roda. Pequenos e leves, esses dispositivos são uma ótima opção para o dia a dia, já que podem ser transportados sem grandes dificuldades. Além disso, funcionam muito bem para a prática de exercícios, por não terem o fio atrapalhando os movimentos.

O 33Giga teve a chance de testar um novo modelo de fone de ouvido sem fio – o Haylou X1 2023. O modelo conta com design intra-auricular, bateria de 24 horas, certificação à prova d’água IPX4 e um aplicativo que permite personalizar a experiência do aparelho. Confira o que a reportagem achou desse dispositivo e se ele entrega tudo o que promete.

Haylou X1 2023

O fone de ouvido conta com um Driver dinâmico de 12mm, que promete um som aberto e com graves potentes. Apesar de o dispositivo ter um volume bem alto, os graves deixam um pouco a desejar. Além disso, a falta de cancelamento de ruído externo tira alguns pontos do modelo.

Uma ferramenta interessante do Haylou X1 2023 é a possibilidade de pausar e pular músicas ao tocar o aparelho. A configuração que já vem com o earbud é de dois toques para interromper as canções e três para mudar. A sensibilidade é boa e funciona até demais. Em alguns momentos que a reportagem estava só ajustando o fone, sem o intuito de usar dessa funcionalidade, o dispositivo já fazia alguns sons interrompendo a música.

Um dos destaques desse modelo é a certificação à prova d’água IPX4. Mesmo sem ter utilizado o aparelho na chuva, o fone funcionou bem mesmo em contato com suor. O único problema em relação a isso foi a questão do encaixe. Em alguns momentos, ao suar demais, o earbud escorregava da orelha, chegando a cair no chão. Então, apesar de ser uma ótima opção para o dia a dia, talvez não seja a melhor para atividades de alta intensidade – como corridas na esteira, na praia ou outros exercícios de impacto.

Tirando esse problema, o Haylou X1 2023 é bem confortável. É possível trabalhar longos períodos com esse dispositivo sem sentir incômodo. Além disso, a bateria realmente é duradoura, levando um bom tempo para descarregar. Ao chegar perto de desligar, o modelo envia mensagens de carga baixa e o led da caixinha pisca em vermelho. A recarga é bem rápida também, podendo voltar a utilizar o aparelho rapidamente.

O aparelho também é muito leve e fácil de carregar. A caixinha recarregável de lítio é compacta e está disponível em três cores: azul, cinza e prateado. Além disso, o emparelhamento do dispositivo é bem fácil, utilizando só um botão para conectá-lo a um smartphone.

Mesmo com alguns pontos negativos, como a dificuldade em manter o earbud na orelha, os graves não tão potentes e a falta de cancelamento de ruído, o fone de ouvido é uma opção interessante para quem busca um aparelho intermediário. Por R$ 64 na promoção, o Haylou X1 2023 é um bom dispositivo bluetooth, com fácil conexão, design bonito e bateria duradoura.

Raio-x do Haylou X1 2023