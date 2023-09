Banda Sianinhas se apresenta no Cine Theatro Carlos Gomes nesta sexta

Nesta sexta-feira (15), o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe apresentação da banda Sianinhas. O evento, que será realizado às 19h30, faz parte de uma série de shows que celebram o protagonismo feminino nos palcos, trazendo à tona o talento e a versatilidade das mulheres na música.



Formada por sete musicistas, Sianinhas é a primeira banda formada exclusivamente por mulheres em São Luiz do Paraitinga. Com vivências e referências culturais distintas, as integrantes se uniram em 2014 com o objetivo de trazer um novo olhar para a cena musical.



A proposta da banda vai além da sonoridade, buscando também resgatar e valorizar a diversidade cultural local. O repertório é composto por músicas autorais, composições de artistas ligados à cultura luizense e canções resultantes de pesquisas sobre a cultura popular. O resultado é um arremate original que encanta o público em cada apresentação.



Além da música, a apresentação da banda Sianinhas no Cine Theatro Carlos Gomes também será marcada pela cuidadosa seleção de figurino, que complementa a atmosfera única do espetáculo.



O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes fica na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro de Santo André. A entrada é gratuita.