Briga da família real com Príncipe Harry pode afetar o Invictus Games

Que a briga da família real britânica com Príncipe Harry e Meghan Markle afetou diversas relações e dividiu o público, você já deve saber, né? Mas tem mais um ponto que pode ser afetado pela pequena guerra familiar, o Invictus Games, um evento multiesportivo que passou a acontecer em 2014 para veteranos de guerra.

Por que a família real está envolvida no acontecimento? Acontece que, em 2014, o Príncipe Harry se sentiu na obrigação de criar algum tipo de laço com os soldados feridos em batalha e criou a competição que conta com pelo menos 13 nações e cerca de 400 competidores.

Apesar da ideia ter sido, inicialmente, do caçula do Rei Charles III, quem realmente roubou os holofotes e fez a competição se tornar famosa foi Príncipe William e Kate Middleton. A extinta fundação do casal conseguiu fechar diversos acordos com patrocinadores para que enormes quantias de dinheiro fossem depositadas no evento.

Na época, o ruivo e a atual esposa, Meghan Markle, ainda não se conheciam, portanto, ele ainda era um membro da coroa britânica e não tinha renunciado seus deveres reais. A relação abalou o envolvimento de Charles e William nos eventos do Invictus Games.

Segundo informações do The Daily Telegraph, a falta da presença de Rei Charles III, Príncipe William ou Kate Middleton em qualquer uma das competições pode afetar o dinheiro que os atletas recebem. Uma fonte revelou:

- Os atletas acham bizarro, mas não querem terminar no meio do fogo cruzado real.

Vale lembrar que, em 2023, o Invictus Games acontece na Alemanha e promete ser a maior edição de todas, envolvendo 22 nações e mais de 500 atletas. Harry já foi fotografado em alguns jogos e pareceu bastante animado com o evento, aplaudindo e torcendo pelos colegas. O príncipe foi acompanhado pela esposa, Meghan.

Ben McBean, que estava no mesmo avião de retorno do Afeganistão que Harry, conversou com o jornal e deu sua opinião sobre o posicionamento dos irmãos:

- Eles deveriam ter gritado para os rapazes. É como quando fomos para o Afeganistão, ninguém apoiou a guerra, mas eles apoiaram as tropas. É a mesma coisa.