Bilionário aos 25: quem é influencer que gastou R$ 500 mil em festa luxuosa em SP

"Bilionário, filantropo, gênio e humilde". É assim que se define nas redes sociais o influencer Ruyter Poubel, que comemorou seus 26 anos em uma festa luxuosa no Villaggio JK, em São Paulo. O evento, avaliado em R$ 500 mil, foi transmitido ao vivo na internet e contou com vários influenciadores, como Vivi Wanderley, Juliano Floss, Nobru e Davi Kneip.

Ruyter afirma que se tornou bilionário aos 25 anos de idade. O influenciador, que conta várias histórias de sua trajetória profissional em suas redes, tem mais de 10 milhões de seguidores no Instagram e um canal no YouTube, com mais de 174 mil inscritos. Além de seus próprios relatos, ele dá dicas financeiras, de marketing e conselhos motivacionais.

Ruyter diz que já passou fome e trabalhou em uma barraquinha de cachorro quente. Mas quando ele decidiu investir na internet e aprender marketing digital, segundo ele, o retorno financeiro começou a chegar.

Como o influenciador conta em seus vídeos, ele já teve vários negócios, incluindo uma loja de produtos de limpeza para delivery durante a pandemia. Hoje, ele comanda a empresa Monetizze, que tem o objetivo de ensinar a impulsionar as vendas de um negócio.

"Podem falar o que quiser de mim, menos que sou pobre", brinca Ruyter em um dos seus vídeos.