Taxas de juros ficam estáveis após dado de serviços

Os juros futuros chegaram a renovar máximas logo após a abertura nesta quinta-feira, 14, mas há pouco renovavam mínimas e operavam perto da estabilidade, com viés de baixa, alinhados ao dólar, após a pesquisa de serviços mostrar alta de 0,5%, igual à mediana das estimativas do Projeções Broadcast.

"O destaque fica para o leilão de prefixados, que deve ter a demanda elevada para algo próximo à oferta de 15 dias atrás (em torno de U$ 550k dv01). Texto da PLP 136 apresentado deve, novamente, movimentar as NTN-Bs curtas", diz em relatório o cogestor da Warren Rena, Luis Felipe Laudisio, citando a versão final do projeto de lei do Executivo que compensa os Estados por perdas com a arrecadação de ICMS em 2022, apresentado na quarta-feira.

A Warren Rena estima um impacto na inflação no País de 13 pontos-base caso a alíquota do imposto sobre a gasolina, hoje fixada em R$ 1,22 (ad rem), aumente para R$ 1,35.

Às 9h18, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 ia para mínima de 10,365%, de 10,367% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 apontava mínima de 10,225%, de 10,236% e o para janeiro de 2029 estava na mínima de 10,790%, de 10,796% ontem, no ajuste.