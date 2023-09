Palavra do Leitor - 14 de setembro de 2023

Catadores de recicláveis

Nosso Diário, por meio de Beatriz Mirelle, nos presenteia com uma surpresa (Setecidades, dia 11). Os 1.800 catadores de materiais recicláveis de Santo André irão vivenciar, a partir de agora, outra realidade e sentirão em suas vidas o que chamamos de dignidade e justiça. E nós, como setecidadenses, ficaríamos ainda mais felizes e realizados se as outras seis cidades e seus prefeitos tomassem atitude análoga à do prefeito de Santo André e presenteassem, também, seus catadores de materiais recicláveis. Não estou propondo, com essa sugestão, nenhuma provocação ou crítica inconsequente ou desrespeitosa, tampouco partidária. Juntos formamos um Estado, em razão de dependermos uns dos outros direta ou indiretamente. Não poderíamos deixar de parabenizar o superintendente, sr. Ajan Marques de Oliveira, o prefeito, assim como todos aqueles que estarão afetos a esse desenvolvimento humano. Observamos, em tempo, que o Plano Municipal de Inclusão Produtiva dos Catadores de Materiais Recicláveis de Santo André antecipa a todos nós o presente de Natal que recebemos com surpresa, felicidade e gratidão.

Cecél Garcia

Santo André



Brasileiro preso nos EUA

O assunto do dia é a prisão do brasileiro Danilo Cavalcante, que foi condenado à prisão perpétua nos EUA por ter matado sua companheira com 32 facadas. Interessante observar que já era um criminoso em Tocantins, em junho de 2017, e ainda assim conseguiu entrar nos EUA em janeiro de 2018. Aqui o crime do Danilo passou batido, mas ele se tornou conhecido depois de fugir de uma prisão onde fora condenado à prisão perpétua. Se tivesse conseguido voltar para o Brasil estaria livre e continuaria a praticar crimes sem ser incomodado. Felizmente ele escolheu matar nos EUA, onde existe lei para quem comete crimes.

Izabel Avallone

Capital

Saidinha

Começou em 12 de setembro a saída temporária de internos de diversos CDPs em São Paulo, cujo retorno deverá ocorrer em 18 de setembro até as 16 horas. Em São Paulo, são quatro saídas temporárias: março, junho, setembro e dezembro. Como se não bastasse a bandidagem no dia a dia, teremos mais esses internos que ganharão as ruas. Como nossa lei é morosa, tolerante e leniente, muitos sequer voltarão. Deveria ter uma lei bem específica: o interno que for recapturado após o período de retorno ao CDP perderá o benefício dessas saídas. Aqui o bandido desfaz da Justiça, afronta as leis. O penalizado é o cidadão de bem, que vive com medo e sem proteção. A imprensa deveria prestar serviço informando o número de internos que saíram e quantos retornaram.

Luciana Lins

Campinas (SP)