Biden afirma que republicanos querem seu impeachment para paralisar o governo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os republicanos querem seu impeachment apenas para paralisar o governo norte-americano, demonstrando pouca preocupação sobre as investigações abertas pelo presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy.

"Me levanto todos os dias sem me preocupar com um impeachment, tenho um trabalho a fazer", comentou Biden, na saída de um evento na noite da quarta-feira, 13.

E acrescentou: "Não sei exatamente o porquê, mas posso dizer que querem meu impeachment para paralisar o governo."