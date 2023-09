Flagrante omissão

A falta de manutenção em prédios públicos municipais em São Bernardo é notória. E gritante. Rápida pesquisa nos arquivos deste jornal é suficiente para resgatar inúmeros episódios sobre falhas na zeladoria de imóveis por parte da Prefeitura. A situação degringolou ao ponto de resultar, no início desta semana, na trágica morte de aluna de 5 anos na Emeb Lauro Gomes, no Rudge Ramos – a pequena Isadora Custódio foi atingida por galho de árvore enquanto brincava no parquinho da escola. É justamente para exigir a responsabilização dos culpados que o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) denunciou ao Ministério Público a omissão e a negligência da administração neste caso.

A argumentação do parlamentar na peça encaminhada à Promotoria, evidenciando a responsabilidade da Prefeitura, é irretocável. Luiz Fernando pondera que não se pode falar de fatalidade neste triste episódio, posto que fatalidade advém de fato imprevisível. O que se verifica no fato em tela é uma tragédia anunciada, posto que o risco à integridade física e à vida dos alunos e funcionários da Emeb Lauro Gomes vinha sendo denunciado desde 2018 à Prefeitura, ou seja, era amplamente previsível. A própria Secretaria de Educação são-bernardense, conforme reportagem publicada ontem neste Diário, reconhecera, cinco anos atrás, a necessidade de se remover a árvore por ameaçar os estudantes.



Como parece estar cada vez mais evidente, o acidente que custou a vida de uma criança era totalmente evitável. O infausto caso da Emeb Lauro Gomes é resultado da omissão e da negligência das autoridades. Os responsáveis pela omissão que desaguou nesta tragédia, que enlutou todo o Brasil e não apenas São Bernardo ou o Grande ABC, precisam ser identificados e punidos com os rigores da lei. Como bem lembrou Luiz Fernando Teixeira no documento enviado ao MP, a falta de manutenção em equipamentos públicos – entre eles escolas e unidades de saúde – era evidente em São Bernardo, mas precisou que uma estudante morresse para despertar a atenção do município. Triste! Lamentável!