Charge - 14 de setembro de 2023

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), é o chefe do Executivo mais bem avaliado entre os gestores das dez maiores cidades de São Paulo, conforme levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas. O tucano, que está em segundo mandato, foi o único a superar a casa dos 80% de aprovação – 80,1% – em estudo feito neste ano nos grandes municípios paulistas.

Paulo Serra lidera a lista que tem no pódio o prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), com 79,1%, e de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), com 76,2%. Dos três, apenas Manga está em primeiro mandato.