Sancionada lei que torna 20 de novembro feriado estadual

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sancionou a lei que torna o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, feriado estadual. De autoria do deputado Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, o projeto foi aprovado por unanimidade na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no dia 8 de agosto.

“Essa era uma dívida que o Estado tinha com o nosso povo negro. Não é um projeto só meu, e sim dos 94 deputados desta Casa. Reconhecer esse dia como feriado estadual é uma reparação histórica, e que mobiliza diferentes setores da sociedade a pautar e praticar a luta contra o racismo”, disse Barba ao Diário.

Segundo o deputado, apenas 101 cidades, das 645 do Estado, consideravam o dia 20 de novembro como feriado municipal. No Grande ABC, os sete municípios já tinham colocado o dia no calendário oficial das cidades.

O dia 20 de novembro faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, pelas mãos de tropas portuguesas. Zumbi dos Palmares comandou a resistência de milhares de negros contra a escravidão, no Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. A data foi concebida em 1971 e formalizada nacionalmente apenas em 2003, quando foi aprovada a lei 10.639, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

“Sou neto de escravos e sei como o povo negro sofreu não só com a escravidão, mas também após a abolição, pois não tinha direito à educação e nem a um trabalho digno. Aprovar essa lei é uma luta que estamos travando desde a última legislatura”, comentou Barba.