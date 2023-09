Bruno de Luca bloqueia comentários no Instagram após críticas sobre acidente de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca, 41, bloqueou os comentários de seu perfil no Instagram em meio a críticas por não ter prestado socorro ao ator Kayky Brito, 34, que foi atropelado no dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no zona oeste do Rio de Janeiro.

Bruno estava com Kayky e outros amigos em um quiosque antes do acidente. Testemunhas relataram à Record que ele teria deixado o local sem prestar auxílio ao ator. Com isso, ele recebeu críticas de internautas nas redes sociais.

Em imagens divulgadas pelo programa Domingo Espetacular, Bruno aparece conversando com duas outras pessoas, sem se aproximar de Kayky. Uma mulher é vista gritando com o apresentador, enquanto outra, vestida de rosa, chora.

O apresentador prestou depoimento na última quarta-feira, 6 de setembro, na 16ª DP do Rio de Janeiro. Ele alega que só ficou sabendo que Kayky Brito era a vítima do atropelamento um dia depois do acidente.

Segundo informações da Globonews, Bruno afirmou que não tinha percebido que tinha sido Kayky a vítima do acidente porque, minutos antes, ele havia se despedido do amigo. Ele disse que, por ter trauma desse tipo de situação, não chegou perto.

Bruno também alegou não se lembrar de como retornou para casa naquele dia. Ele deixou o carro perto do quiosque na Barra da Tijuca e só retornou para buscá-lo no dia seguinte.

Quando contatada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do apresentador informou não ter acesso ao conteúdo dos depoimentos. Em comunicado, eles escreveram ainda que "as investigações seguem em curso na 16ª DP (Barra da Tijuca). Testemunhas estão prestando depoimentos, câmeras de segurança estão sob análise e outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos."

Estado de saúde de Kayky Brito

Kayky Brito foi retirado da sedação e já respira sem a ajuda de ventilação mecânica, de acordo com um boletim médico divulgado pelo Hospital Copa DOr, do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 13.

O artista de 34 anos sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma.

O hospital ainda diz que Kayky apresentou melhora clínica, como já havia sido sinalizado em boletins anteriores, e "ainda continuará sob cuidados intensivos".