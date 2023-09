Volks diz que se preparou para fornecer ônibus ao governo

Um dia após a reunião dos dirigentes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para debater mudanças na licitação para o fornecimento de ônibus para o Programa Caminho da Escola, do governo federal, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, única empresa apta, informou que se preparou para a demanda.

“A Volkswagen Caminhões e Ônibus esclarece que, pela importância do programa Caminho da Escola tanto para o País quanto para a indústria automotiva brasileira, atendeu prontamente ao chamado público para compor o time de empresas e técnicos que adequou a licitação de ônibus escolares do governo federal às exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, equivalente a euro 6”.

Segundo a montadora, em 14 de setembro de 2022, iniciaram-se as visitas do corpo técnico do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) a todas as montadoras e encarroçadoras que tradicionalmente participam do programa. E que em 7 de março deste ano, houve a primeira reunião para o refinamento do CIT (Caderno de Informações Técnicas), que reúne todas as informações para a construção dos veículos. E em 19 de maio, uma audiência pública com os participantes deu a todos uma última oportunidade de manifestação.

A empresa cita ainda que o CAT (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) do veículo completo “é exigido já na fase de habilitação técnica do edital de licitação. O FNDE o solicita há pelo menos cinco anos para que o vencedor do item seja o responsável legal não apenas pelo chassi ou pela carroceria, e sim pelo objeto licitado. O documento garante a adequação e a segurança veicular desses produtos”.