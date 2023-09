Abel Ferreira aguarda Gustavo Gómez para ter Palmeiras mais forte contra o Goiás

O Palmeiras ainda não desistiu de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e o técnico Abel Ferreira pode escalar o que tem de melhor diante do Goiás, nesta sexta-feira, no Allianz Parque. O técnico aguarda o zagueiro Gustavo Gómez, que se reapresenta na atividade desta quinta, para a definição do time.

Dos quatro jogadores do clube que defenderam suas seleções na rodada das

Eliminatórias Sul-Americanas, três já participaram das atividades desta quarta-feira: o meia Rafael Veiga, o lateral-esquerdo Piquerez e o volante Richard Rios. Apenas o defensor ganhou um dia de folga após atuar desde o começo nas duas partidas do Paraguai.

Gómez poderia ganhar um descanso, mas a suspensão de Murilo, expulso no clássico com o Corinthians, atrapalhou os planos de Abel Ferreira. Luan será o substituto e deve ter a companhia do paraguaio, um "fominha" assumido e que não gosta de desfalcar a equipe.

Com a ausência de Dudu na frente - só volta em 2024 após cirurgia no joelho -, mais uma vez o Palmeiras deve contar com dobra pela direita, com Marcos Rocha na lateral e Mayke atuando na frente. A estratégia vem dando certo e ainda dá mais liberdade para Raphael Veiga.

Além de mostrar seriedade no Brasileirão, o Palmeiras ainda busca o entrosamento ideal antes das semifinais da Copa Libertadores com o Boca Juniors. A ideia é deixar o time que enfrentará os argentinos em ritmo e 100% fisicamente.

"É um mês importantíssimo no ano, quando vai se definir muita coisa. Os jogos contra Goiás e Grêmio, além de muito importantes para o Campeonato Brasileiro, vão servir também para nos prepararmos bem para enfrentar o Boca", enfatiza o meio-campista Zé Rafael. Os confrontos da Libertadores serão dia 18 de setembro e 5 de outubro.