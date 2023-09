São Caetano realiza 13ª Feira da Cultura Indígena

São Caetano promove neste fim de semana a 13ª Feira de Cultura Indígena, das 9h às 18h, no Espaço Verde Chico Mendes (Avenida Fernando Simonsen, 566, Cerâmica), que vai apresentar as tradições de 50 povos indígenas de todas as regiões do Brasil e de alguns países do exterior.

A atividade para valorizar a cultura indígena acontece juntamente do 1º Festival do Cambuci, na mesma data e horário, também Espaço Verde Chico Mendes.

A Feira de Cultura Indígena é idealizada e realizada pelo Programa Índios na Cidade, da ONG Opção Brasil, em parceria com a Reniu (Rede Nacional de Articulação dos Indígenas em Contextos Urbanos e Migrantes) e com o Instituto Social Cultural Brasil, por meio do Coletivo Índios na Cidade. O apoio é da Prefeitura de São Caetano, pela Secretaria de Cultura, e a entrada é livre para toda a família.

Oferecendo uma programação diversificada, com a atenção voltada à disseminação do conhecimento acerca dos povos originais, a ação já passou por Campinas, Vale do Paraíba (Jacareí, Santa Branca e São José dos Campos), Araraquara, São Paulo, São Bernardo e Santo André.

A primeira edição da Feira de Cultura Indígena aconteceu em 2014, em São Caetano, onde a ONG Opção Brasil tem sede. O objetivo é tirar da invisibilidade a realidade do migrante fora das aldeias e fortalecer a economia solidária e criativa dos povos originários, estimulando a população a conhecer e consumir produtos da cultura indígena.

CAMBUCI

Simultaneamente, ocorre o 1° Festival do Cambuci na cidade, com entrada livre. Neste ano, a rota do cambuci (sucessão de feiras promovidas pelos produtores da fruta) passará por São Caetano, juntamente com Paranapiacaba (Santo André), Rio Grande da Serra, Bertioga, Ribeirão, Salesópolis, Parelheiros, São Lourenço da Serra e São Bernardo.

O Festival do Cambuci é um projeto do Instituto Auá e busca recuperar o cambuci e outras frutas nativas da Mata Atlântica em risco de extinção. Participam produtores de cambuci que comercializam diversos produtos à base da fruta, como doces, geleias e bebidas.<TL>da Redação