As saborosas histórias de Santo André

Cada canto de Santo André guarda uma história diferente, encantadora, surpreendente. O morador da cidade sabe que há algumas lendas que se espalharam por todo território. Mas há também aqueles folclores que ficam restritos aos bairros. E para contar todos os causos é que o Santo André Na Lupa foi criado.

Grandes personagens dos bairros são protagonistas de programas semanais e que está em sua segunda temporada - para acompanhar os episódios basta acessar http://acesse.santoandre.br/LupaNoCentro.

A primeira temporada foi veiculada em janeiro e contou as histórias de Vila Floresta, Jardim Santo André, Jardim Ana Maria, Parque Jaçatuba, Parque Marajoara, Vilas Guiomar e Sacadura Cabral, Vila Assunção, além do Recreio da Borda do Campo.

A segunda temporada começou neste mês. O primeiro episódio da nova fase trouxe personagens da região central. Paranapiacaba, Jardim Alvorada, Jardim Cristiane, Parque Novo Oratório, Bairro Campestre, Jardins Stella e Jamaica, Vila Luzita, Santa Teresinha e Vila Pires também participarão desta etapa.

O primeiro episódio desta temporada, sobre o Centro, falou sobre a Banca Mikei, que foi endereço obrigatório, durante 50 anos, para colecionadores de quadrinhos, livros e revistas - e se transformou em ponto de resistência em meio ao declínio do mercado editorial impresso.

O segundo episódio fala sobre Paranapiacaba na ótica de três moradores. Cássio Marques, proprietário da Railway Beer, que desde 2016, serve cervejas artesanais criadas por ele, comenta sobre o empreendedorismo na Vila. Anita Carvalho, idealizadora da Feira de Antiguidades de Paranapiacaba, também comenta sua relação com Paranapiacaba. E Tony Gonzagto, 77 anos, um talentoso artista plástico, leva suas obras, como desenho, pintura e gravura, para Paranapiacaba. Sua paixão pela arte e pelo espaço urbano se fundem para criar um impacto visual impressionante e despertar a curiosidade e a reflexão nas pessoas que visitam suas artes.

A apresentação é de Marcel Melinsky, com produção de Daniel Tossato e direção e edição de Vinícius Sobrinho e Hugo Bueno, com imagens de drone de Juan Pereira.