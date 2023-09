Donetti vai ao Gate tratar de ações e políticas de segurança à região

O vereador andreense Rodolfo Donetti (Cidadania) esteve no Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), batalhão de policiamento de choque da Polícia Militar do Estado, na Capital. A visita serviu para conhecer mais de perto o trabalho do Gate e também discutir ações e políticas públicas que podem beneficiar a região na área da segurança.

A visita, segundo o parlamentar, não apenas reforça o compromisso com a questão da segurança, mas também demonstra seu empenho em buscar aumento do efetivo para ampliar as ações de patrulhamento na região.

“Fui entender o trabalho do Gate para poder ajudar Santo André e todo o Grande ABC com novas políticas públicas de segurança. Conversei com mais de 50 policiais que arriscam a vida todos os dias para cuidar das pessoas. Existe uma tropa especializada com a qual o nosso município e região podem contar a qualquer momento”, comentou Donetti, que é policial militar há 20 anos. “Como vereador e PM, é o meu papel fortalecer a segurança pública”, completou.

O vereador, que é presidente e idealizador da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, tem preocupação, tem realizado constantes visitas aos batalhões da Polícia Militar e delegacias, a fim de ampliar as relações com delegados e agentes da Polícia Civil que atuam na região.

A Frente Parlamentar, que conta com um vereador de cada uma das sete cidades, inclusive, já esteve com o secretário da Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, para apresentar o grupo e apontar algumas demandas, entre as quais, a instalação de uma central de monitoramento integrada. Segundo a sugestão do bloco, a unidade poderia ocupar espaço no CPA/M-6 (Comando do Policiamento da Área Metropolitana 6), responsável pela Polícia Militar no Grande ABC, que fica em Santo André.