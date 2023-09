Flora Matos faz postagem misteriosa e fãs apontam indireta para Anitta; entenda

Não é novidade que Anitta vive sendo assunto de polêmicas, e desta vez não foi diferente. O assunto é o prêmio de Melhor Clipe Latino que a cantora ganhou no VMA 2023, que aconteceu na noite da última terça-feira, dia 12. Depois de conseguir entrar no mundo musical internacional com suas canções, a artista brasileira já está marcando presença em diversos eventos super importantes como esse.

Entretanto, parece que Flora Matos não concorda com tudo que está acontecendo. Através do Twitter, a famosa fez uma publicação misteriosa ao dizer que não tem vontade de fazer muito sucesso se for necessário se aproximar de certas pessoas. Segundo ela, a honestidade é mais importante que a fama.

Mesmo não citando nomes, muitos internautas entenderam que a mensagem era sobre Anitta, já que algumas pessoas estavam acusando a Girl From Rio de ter comprado a vitória na premiação internacional. Em outros tweets, que também foram apagados, Flora também relembrou a polêmica sobre o clipe de Funk Rave.

Uma vez falaram pra mim que pra chegar em tal lugar, eu tinha que me aproximar de fulana. Tem coisas que eu espero nunca ter que fazer. Pessoas de quem eu espero nunca precisar. Sonhos que talvez nunca se realizem, se não for na base do talento, da honestidade, e do respeito.

Eita!