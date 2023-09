Mãe de Liam Payne revela que está preocupada com a saúde do filho

Liam Payne anda vivendo alguns momentos tensos quando o assunto é sua saúde. O cantor, que lida com um mau-funcionamento de um dos rins desde a infância, precisou cancelar sua turnê na América do Sul, inclusive sua participação no The Town, o que deixou os fãs um pouco preocupados.

Como você viu aqui no ESTRELANDO, enquanto viajava com a namorada, Kate Cassidy o cantor precisou ser hospitalizado às pressas, já que estava com muita dor nos rins. Entretanto, o que deixou a família de Liam mais preocupada foi a distância que ele está.

Segundo o Daily Mail, Karen Payne, a mãe do artista, conversou com alguns jornalistas que estavam na frente de sua porta. Ao falar com eles, ela não escondeu a preocupação com o filho.

- Ele está em Milão e parece que ficará lá por uma semana. Me sinto desamparada.

Em seguida, Karen confessou que não pode fazer nada além de esperar notícias e torcer pelo melhor:

- Tudo o que podemos realmente fazer é ficar sentados aqui e torcer pelo melhor. Não há nada que possamos fazer. Sentimo-nos impotentes. É uma situação horrível e só esperamos que ele esteja no melhor lugar possível.

Melhoras, Liam!