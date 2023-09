Anitta dança Bonde das Maravilhas e faz quadradinho durante after do VMA 2023

Como se não fosse suficiente Anitta ter dado um show de talento durante sua apresentação no VMA 2023 e vencido a categoria Melhor Videoclipe Latino com Funk Rave, a cantora também deu o que falar durante o After-Party do evento.

A festa, que foi organizada pela própria cantora, teve a presença das celebridades mais badaladas do mundo da música, como foi revelado por Anitta em suas redes sociais.

- Eu não estou conseguindo acreditar nas pessoas que foram no meu after. Mas eu prometi para todo mundo que não ia ter foto, então eu não fiz foto. Então, não vou nem falar quem foi porque ninguém vai acreditar mesmo, revelou Anitta.

Por mais que a artista tenha optado por preservar a privacidade de seus convidados, ela compartilhou em suas redes alguns registros dela mesma curtindo o evento. E dá para ver que ela estava curtindo mesmo!

Ao som de Bonde das Maravilhas, Anitta dançou e arrasou nos passos de dança, mostrando para seus colegas internacionais como se faz o famoso quadradinho de oito. Será que Selena Gomez e Taylor Swift conseguiram aprender?