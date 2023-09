Bell Marques revela que tem mais de 400 bandanas de diferentes cores e modelos

Se você é um grande admirador do Carnaval, seja de São Paulo, Rio de Janeiro ou Salvador, já deve ter ouvido falar que Bell Marques é simplesmente o grande nome do trio-elétrico do Farol da Barra. E não é para menos, até porque a estrutura de seu caminhão com som e banda é o grande diferencial da festa por lá.

Mas não só de Carnaval se vive este homem. Pois é, durante a última sexta-feira, dia 8, Bell Marques participou do Sauípe Weekend, na Costa do Sauípe, na Bahia, e fez todo mundo para cantar seus maiores clássicos por lá. A assessoria de imprensa do cantor revelou algumas curiosidades sobre a clássica bandana que ele ostenta em todos os shows que se apresenta.

Vale citar que o item é verdadeiramente indispensável para o artista que tem em seu figurino por mais de décadas. E claro, todo mundo deve ter a dúvida de que como Bell Marques escolhe o acessório antes de cada evento até porque ele revelou que tem uma coleção com mais de 400 modelos a disposição.

- Para eu usar uma bandana, depende muito de como eu acordo. Quando vou à minha coleção, que tem mais de 400 bandanas, fico olhando para elas e, a partir daí, faço a escolha. Depende do sol, da chuva, do lugar onde vou tocar. É a bandana que determina a roupa, não a roupa que determina a bandana.

Assim como os esportistas que adoram colocar em molduras bandanas que fizeram parte de um momento incrível de sua vida, Bell Marques também pensa da mesma forma e vê algumas delas como uma verdadeira obra de arte.

- A bandana é como um quadro em uma casa. Não precisa combinar com nada, é simplesmente uma obra de arte! Tenho uma coleção desenhada em 1997, que hoje está na sala da minha casa, e com certeza são os quadros mais valiosos que tenho. Descobri que quando você consegue criar uma marca você tem que abusar dela. Como você conhece a língua do Rolling Stones, esta bandana é a marca de Bell Marques!