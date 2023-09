Após ida a Brasília, esposa e filho de Faustão se pronunciam: Vamos tentar mudar a história do Brasil

Na última terça-feira, dia 12, João Silva e Luciana Cardoso, filho e esposa de Fausto Silva, chegaram a Brasília para apoiar um novo projeto de lei referente à doação de órgãos.

No plenário, o filho e a esposa do apresentador se encontraram com o deputado Marangoni para discutir sobre o novo projeto de lei que visa acelerar transplantes e reduzir a mortalidade na fila de espera.

- Vamos tentar mudar a história do Brasil e que todas as pessoas que estão na fila agora consigam um órgão mais rápido, declarou João Silva ao pousar na capital Brasileira.

Após a participação, Luciana Cardoso gravou um vídeo em suas redes sociais e falou um pouco sobre o assunto e a importância da doação:

- Queria dizer que a gente fez hoje esse apoio a essa ideia de fortalecer ainda mais os transplantes no Brasil. A gente conversou com muita gente e precisamos fortalecer principalmente região Norte, Nordeste, pra que existam centros de transplantes em todas as regiões, pra que a pessoa não precise mudar de estado pra ter sua cirurgia resolvida, esse assunto foi colocado, que a população tenha consciência de que todas as regiões do país merecem e precisam ter esse suporte.

João Silva também se pronunciou e falou sobre a história de sua enteada, que passou por um transplante também:

- Antes disso, como eu já comentei em um vídeo, a filha da minha namorada passou por um transplante de coração aos 12 anos de idade. Isso mostra como não afeta só os mais velhos, mas os mais jovens também. É muito importante que as pessoas entendam que, a qualquer hora, pode acontecer com um amigo ou familiar.