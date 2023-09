Escritores independentes podem se inscrever para Feira Literária de Diadema

Os escritores independentes que queiram participar da Feira Literária de Diadema (Flid), poderão fazer lançamento e/ou comercialização de suas obras no evento que acontece entre 19 a 21 de outubro. A data limite para inscrições é esta sexta-feira (15), virtualmente.

Com realização no Centro Cultural Diadema, de 19 a 21 de outubro, esta é a segunda edição do evento, que começou em 2022 e substituiu o Festival do Livro e Cultura, que era bianual. Agora anual, a Flid já confirmou a participação da filósofa e escritora Djamila Ribeiro, da escritora, professora de literatura e colunista Amara Moira; da drag queen Rita Von Hunty, persona do professor e palestrante Guilherme Terreri Lima Pereira; e do Slam das Minas, poetry slam organizado e disputado exclusivamente por mulheres.

Ainda sem destaque em 2023, no ano anterior, a feira homenageou o escritor Guimarães Rosa. diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, também considerado por muitos o maior escritor do país no século XX, com consagração para todos os tempos.

Conforme os caminhos da Flid 2022, a expectativa está para diversos encontros literários, rodas de conversa, apresentações teatrais, de balé e de música, saraus, contação de histórias, além da apresentação de escritores locais.

COMO SE INSCREVER

Os profissionais têm até sexta (15) para inscrever trabalhos. Segundo a organização do evento, os lançamentos serão apenas para livros publicados em 2023 ou obras de 2022 que não foram lançadas na Flid anterior. A inscrição deve ser feita pelo link http://bit.ly/flid2023.

Conforme as regras descritas no formulário de inscrição, caso haja grande número de interessados, terão preferência de comercialização os autores que possuam algum tipo de vínculo com a cidade, seja de moradia, trabalho ou atuação cultural. Já no caso dos lançamentos, será dada preferência aos livros publicados em 2023 nas mesmas condições de vínculo com o município.

“Entre os inscritos serão realizados sorteios para definir data e horário de participação na Flid 2023”, explicou a coordenadora da Rede Municipal de Bibliotecas, Ruymar Marazo. “Teremos os palcos de lançamento, rodas de conversa com os autores, um grande movimento para dar visibilidade para a produção literária local”, completou.