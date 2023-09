Prefeitura de São Bernardo inicia corte de árvores em escola onde criança morreu

Atualizada às 18h53 para adicionar posicionamento da Prefeitura de São Bernardo

Dois dias após o acidente que matou uma menina de 5 anos em São Bernardo, após queda de um tronco, a Prefeitura iniciou a poda das árvores da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no Bairro Rudge Ramos. Segundo funcionários terceirizados que trabalhavam no local, a orientação era que todas as espécies fossem cortadas, com exceção da maior, a falsa seringueira, justamente de onde o tronco que vitimiza a criança caiu.

Ao contrário desta terça-feira (12), quando o cenário era de silêncio absoluto, a unidade escolar contava com intenso movimento, tanto dos seis funcionários terceirizados vistos pela reportagem para retirar as árvores, quanto de membros do quadro de colaboradores da escola. A garagem do local estava cheia e era possível avistar movimentação dentro do espaço.

Com auxílio de plataformas aéreas, cordas e uma serra elétrica, os trabalhadores podavam as árvores do parquinho, onde a fatalidade aconteceu, e ao redor dos locais de aula. Segundo um funcionário, a ordem era para “cortar todas menos a grande”. Ao ser questionado sobre, outro colaborador afirmou apenas que “na grande não pode mexer”. Por mais um dia, era grande o número de curiosos que paravam para ver as ações.

Conforme publicou o Diário ontem, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Bernardo já estava ciente havia pelo menos cinco anos dos perigos da árvore. Documento obtido mostra que a Pasta, então comandada por Suzana Dechechi, havia recomendado para a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) a retirada da espécie. A avaliação foi realizada pelo Ministério Público em 2019, depois que o vereador Julinho Fuzari (PSC) acionou a Promotoria após receber carta dos próprios alunos sobre o risco de queda da árvore.

Em resposta, a Secretaria de Educação informou que “seria necessária a substituição da espécie, buscando evitar danos ao patrimônio e, principalmente, risco à integridade física dos alunos e funcionários”. Além disso, a Pasta disse que já havia solicitado uma vistoria da Secretaria do Meio Ambiente, mas o pedido não havia procedido porque a árvore estava tombada pelo patrimônio histórico do município.

Ao Diário, a Prefeitura de São Bernardo informou que a perícia já foi realizada e o local permanece preservado com tapumes até o laudo definitivo do Instituto de Criminalística, caso seja necessária a realização de perícia complementar. Segundo o Paço, as aulas na unidade retornarão na segunda-feira (18) e até lá estão sendo realizadas intervenções preventivas em outras áreas da unidade escolar.

A reportagem solicitou a informação sobre tombamento ao Serviço de Patrimônio Histórico do município, que encaminhou a demanda para a Preservação da Memória, que não retornou os questionamentos. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

O caso foi registrado como morte suspeita acidental e será investigado por meio de inquérito policial, sendo encaminhado ao 2º DP (Distrito Policial) do município.