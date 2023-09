Encontro dos Clássicos de Ribeirão comemora um ano em nova edição esta quinta

Nesta quinta-feira (14), das 19h às 22h, a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, na região central de Ribeirão Pires, sedia edição especial de aniversário do Encontro dos Clássicos. Além da tradicional exposição de veículos raros, haverá show musical gratuito com a banda Dejá Groove, de rock clássico.

O evento, que acontece às quintas-feiras, com entrada gratuita, consolidou-se no calendário turístico e de lazer da cidade e tem atraído público recorde de participantes e visitantes, segundo a Prefeitura. O evento é organizado pela Rust Garage ABC, com apoio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer.

Além da opção de lazer, a ação também é solidária e arrecada alimentos não perecíveis que são destinados ao Fundo Social de Solidariedade da Estância.