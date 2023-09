Após 2 semanas foragido, assassino brasileiro é preso na Pensilvânia

O brasileiro Danilo Cavalcante, preso por ter assassinado sua namorada nos EUA e que havia escapado de uma prisão na Pensilvânia, foi capturado nesta quarta-feira, 13, o que encerrou duas semanas de buscas.

A grande chance de captura ocorreu à noite, quando um avião equipado com uma câmera térmica captou o sinal de calor de Cavalcante, permitindo que equipes táticas cercassem a área e avançassem com cães farejadores.

De acordo com o tenente-coronel George Bivens da Polícia do Estado da Pensilvânia em entrevista coletiva, o elemento surpresa foi fundamental para a prisão do fugitivo. "Cavalcante não percebeu que estava cercado".

Cavalcante - ainda armado com o rifle que roubou da garagem de um proprietário - tentou escapar rastejando por entre a vegetação rasteira. Mas um cão de buscas o subjugou. Nenhum tiro foi disparado.

A fuga

Cavalcante escapou da prisão do condado de Chester, no sudeste da Pensilvânia, em 31 de agosto, andando como um caranguejo entre duas paredes cobertas com arame farpado, depois pulando do telhado e correndo para longe.

O guarda da torre penitenciária que estava de plantão quando Cavalcante fugiu foi demitido. A fuga passou despercebida por mais de uma hora, até que os agentes fizeram uma contagem de presos.

Repercussão

A fuga e captura de Cavalcante foram uma grande notícia no Brasil, onde os promotores do estado do Tocantins afirmam que ele é acusado de "homicídio duplo qualificado" no assassinato de Válter Júnior Moreira dos Reis, em 2017, no município de Figueirópolis. As autoridades disseram que se tratava de uma dívida que a vítima tinha com ele relacionada ao conserto de um veículo.

As autoridades da Pensilvânia chegaram a transmitir uma gravação da mãe de Cavalcante, falando em português, implorando para que o filho se rendesse pacificamente.

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua na Pensilvânia em agosto por matar sua ex-namorada, Deborah Brandão, na frente dos filhos dela em 2021. Os promotores dizem que ele a assassinou para impedi-la de contar à polícia que era procurado pelo assassinato no Brasil. Ele foi preso na Virgínia após o assassinato de Brandão, e as autoridades dizem acreditar que ele estava tentando retornar ao Brasil.