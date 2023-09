Ainda não é investidor? Confira cinco apps voltados para iniciantes

O número de pessoas interessadas em poupar e aprender a investir vem crescendo a cada ano.

De acordo com o “Raio-x do investidor de 2023”, divulgado pela ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), o percentual de brasileiros que investem seu dinheiro em produtos financeiros foi de 36% em 2022. Isso equivale a cerca de 60 milhões de brasileiros.

Ainda segundo o levantamento, a previsão é que em 2023 esse número aumente cinco pontos percentuais, o que corresponderia à chegada de nove milhões de pessoas ao universo dos investimentos.

Mesmo com esse crescimento do interesse das pessoas pelo mercado financeiro, muita gente ainda deixa de poupar por falta de conhecimento. De acordo com o levantamento da ANBIMA, cerca de 8 milhões de pessoas responderam não investir por não se sentirem seguros.

Por isso, empresas do setor vêm investindo em ferramentas para facilitar a imersão no tema, que são desenvolvidas com linguagens claras, intuitivas e acessíveis, a fim de incentivar a entrada da população nesse mercado.

“Para acessar o mercado de capitais e produtos de investimento que estão fora dos bancos, o investidor precisa passar por um processo de aprendizagem que envolve criar conta em uma corretora e lidar com o home broker, que é uma ferramenta complicada e cheia de códigos, parecendo um painel de avião”, explica Luiz Augusto do Amaral, sócio-fundador da TRX Investimentos, gestora especializada em fundos imobiliários. Para quem está começando, essa primeira barreira pode intimidar e desmotivar”.

Confira, abaixo, algumas soluções do mercado de capitais que facilitam e democratizam o acesso a diferentes tipos de investimentos.

TRIX: este aplicativo simplifica ao máximo a experiência de se investir em fundos imobiliários e já conta com cerca de 10 mil usuários cadastrados.

Com apenas cinco cliques e R$ 150, o investidor descobre qual seu perfil de risco e escolhe uma carteira de FIIs, dentre as opções divididas por perfil (iniciante, intermediário ou experiente) ou segmento (tijolo, recebíveis, varejo, galpões, escritórios e shoppings). Em comum, todas as opções geram renda mensal por meio do aluguel de imóveis para grandes empresas, como Coca-cola, Pão de Açúcar, Ambev e Amazon.

Caixinhas do Nubank: no aplicativo do maior banco digital do Brasil, esta ferramenta permite guardar dinheiro de maneira organizada e personalizada, de acordo com os objetivos de cada pessoa.

Em outras palavras, é possível estabelecer o valor que tem como objetivo. Assim que chegar nele, é só resgatar o dinheiro, deletar a caixinha e planejar a próxima meta, ou continuar a poupar. O dinheiro guardado não fica parado, pois todas as caixinhas possuem investimentos automáticos associados a elas, selecionados de acordo com objetivo e perfil.

C6 TechInvest: o banco digital C6 possui uma plataforma de investimentos dentro do seu próprio aplicativo, com carteiras administradas e recomendações para investidores de todos os níveis, possibilitando que o cliente personalize carteiras com ativos do Brasil e do exterior sem a intermediação de consultores financeiros.

Após o cadastro inicial, o aplicativo já apresenta uma recomendação da carteira mais adequada para o cliente.

Tesouro Direto RendA+: a ferramenta adapta o conceito usado na previdência privada para simular e efetivar investimentos em títulos públicos, aqueles nos quais o investidor empresta dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade futura.

Com um simulador de funcionamento simples, o interessado responde a três perguntas sobre seus objetivos e recebe uma recomendação de qual o título mais apropriado para investir e realizar os aportes mensais.

Warren: esta empresa, uma das pioneiras em investimentos digitais no Brasil, criou um sistema que permite ao cliente ter acesso rápido e fácil a carteiras administradas de investimentos.

Ao criar a sua carteira, a Warren faz a sugestão de um portfólio diversificado baseado no seu perfil de investidor e no seu objetivo. E você poderá aumentar ou diminuir o risco de sua carteira apenas arrastando uma barra.