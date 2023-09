Philip Jefferson, Lisa Cook e Adriana Kugler tomam posse em cargos no BC norte-americano

O economista Philip Jefferson tomou posse como vice-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nesta quarta-feira, 13, após ter nomeação aprovada pelo Senado dos Estados Unidos na semana passada. Jefferson ocupa o posto deixado pela renúncia de Lael Brainard, que assumiu cargo na Casa Branca este ano.

Além dele, Lisa Cook também foi concretizada em um segundo mandato como diretora do Fed, enquanto Adriana Kugler passa a ser integrante do Conselho do Fed.

Os três foram indicados pelo presidente dos EUA, Joe Biden.