Black Friday: confira dicas para impulsionar as vendas

O segundo semestre é um período repleto de grandes datas comerciais no varejo. Além do tão esperado Natal e do Dias dos Pais, a Black Friday já assumiu um papel de destaque no calendário das lojas e também dos consumidores. Neste ano, está marcada para 24 de novembro. Portanto, é o momento ideal das empresas iniciarem o planejamento para a data.

Isso porque de acordo com um levantamento realizado pela plataforma Gente, do Grupo Globo, 81% dos compradores online gostam de pesquisar bastante antes de efetuar a compra. Ainda neste mesmo estudo, 26% dos respondentes afirmaram que tendem a pesquisar os produtos por três meses antes de finalizar a aquisição.

Segundo Daniel Stochero, Head de Mídia e Performance da agência digital Duo Studio, ao começar mais cedo o planejamento, as marcas têm tempo para analisar as tendências do mercado, entender as preferências e necessidades dos consumidores e adaptar as ações de marketing de acordo com esses dados. “Além disso, o processo permite que os estabelecimentos ajustem seu planejamento de precificação, estoque e logística”, avalia.

Pensando nisso, o profissional elencou cinco dicas e benefícios de se apropriar de estratégias digitais antes da Black Friday para ajudar na conversão de vendas no período. Confira!

1. Planejamento estratégico

O planejamento é parte fundamental para qualquer campanha de venda. Pensando em datas comemorativas, esse tipo de organização antecipada ajuda a definir os objetivos da ação, identificar o público-alvo, selecionar as melhores plataformas de publicidade, criar mensagens persuasivas e definir as táticas adequadas para alcançar o grupo desejado.

2. Alcance amplo de público e segmentado

O fato de todo o direcionamento das campanhas ser feito para o meio digital oferece a oportunidade de alcançar uma audiência ampla em comparação com outros canais de marketing tradicionais. Com estratégias adequadas, as marcas podem segmentar seu público-alvo de forma precisa e alcançar consumidores potenciais em diferentes plataformas para vender mais, principalmente usando recursos como campanhas de mídia paga, permitindo uma segmentação mais precisa.

3. Criação e design de anúncios

Desenvolver peças criativas, textos persuasivos e layouts atrativos ajudam a trazer a atenção dos consumidores e comunicar efetivamente as ofertas da Black Friday. Aqui, vale destacar a importância de contar com profissionais com alta expertise na área, tendo em vista que esse tipo de bagagem contribui para maximizar o impacto visual e a eficácia dos anúncios.

4. Campanhas de mídia paga

Canais como Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads e Google Ads podem gerar vendas. Uma campanha bem estruturada nessas redes sociais ajuda em uma segmentação precisa do público, além do aumento de visibilidade dos anúncios. Mais do que isso, elas oferecem uma variada gama de métricas valiosas para a empresa otimizar as campanhas de forma mais assertiva para o seu público – mesmo durante a ação.

5. Integração de canais

Outro passo importante visando as estratégias digitais é a integração de diferentes canais de marketing. A partir deles, as marcas podem criar uma experiência de compra consistente e fluida para os clientes. O uso de canais omnichannel faz com que os anúncios possam, por exemplo, direcionar os consumidores para uma landing page personalizada, onde eles podem encontrar informações detalhadas sobre os produtos promocionais, cupom de desconto e fazer a compra de forma rápida e conveniente.