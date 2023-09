Você compraria um quadro 'amaldiçoado'? A história de pintura viral vendida por R$ 9,8 mil

Um quadro supostamente "amaldiçoado" chamou a atenção dos britânicos e foi vendido por £ 1,6 mil - cerca de R$ 9,8 mil, conforme a cotação atual - nesta terça-feira, 12. A pintura, que traz uma menina com cabelos curtos e uma blusa rosa, havia viralizado nas redes sociais. Ao todo, o objeto havia sido devolvido três vezes.

Segundo informações do Sky News, o quadro foi vendido novamente por meio de um leilão virtual. O preço inicial havia sido avaliado em £ 450, ou R$ 2,7 mil, mas mais que triplicou.

A pintura ficou famosa nas redes após uma foto com o aviso das constantes devoluções viralizar em agosto. "Ela voltou. Foi vendida duas vezes e retornou duas vezes. Você é corajoso o suficiente?", dizia um aviso em uma loja de caridade, onde o objeto era vendido. À época, ele custava apenas £ 20 - cerca de R$ 122.

O dono da loja, Steve, contou ao The Sun que as duas primeiras donas devolveram a pintura ao local sem exigirem um retorno do valor pago. Dentre os relatos, Steve disse ter ouvido que a menina que ilustra a tela tem "olhos que te seguem pelo quarto".

A primeira proprietária ficou apenas dois dias com o quadro. "Ela me disse: Preciso me livrar desse quadro. E que ela a menina tinha uma aura", relatou o dono, que resolveu colocar o aviso de "possivelmente amaldiçoada" depois da devolução.

A segunda compradora também retornou imediatamente ao local, aparentando, segundo Steve, estar "trêmula e angustiada" e dizendo que "nunca mais queria ver aquela maldita coisa de novo". Foi então que a loja colocou o aviso viral.

A responsável por arrebatar o objeto depois da repercussão foi Zoe Elliott-Brown. Conforme o Sky News, Zoe decidiu devolver o quadro depois de alegar ter sido perseguida por um "vulto preto". Os jornais não informaram quem são os novos donos da pintura "misteriosa".