Golden Square terá evento de adoção pet e aula de adestramento neste sábado (16)

O Golden Square promove neste sábado (16) mais um evento de adoção pet, projeto que faz parte da agenda mensal do shopping e já resultou em 119 adoções apenas este ano.

A edição de setembro acontece das 11h às 16h, no piso L2 (em frente a Vivara), e contará com 25 animais, filhotes e adultos que estão sob os cuidados da Alianc¸a com a Vida, ONG que desde 2009 atua principalmente no resgate de cães feridos ou em situação de risco.

Para adotar, os interessados precisarão ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Além disso, todos passarão por triagem e precisarão assinar um termo de permissão do contato dos voluntários que irão acompanhar o bem-estar dos bichinhos de estimação.

Já na área externa do shopping, tutores e seus pets poderão participar de aulas de adestramento gratuitas. Serão duas sessões de 2h, às 08h e às 10h, com capacidade de até 50 alunos por turma. O acesso é aberto ao público e acontece no Parque Pet Golden (localizado ao lado da entrada).

As ações têm como objetivo reforçar a conscientização sobre adoção e posse responsável.

Serviço

Evento de Adoção Pet

Data: Sábado, 16 de setembro

Horário: das 11h às 16h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Piso L2, em frente a Vivara

Gratuito

Aula de adestramento

Data: Sábado, 16 de setembro

Horário: às 08h e às 10h

Local: Golden Square Shopping – Avenida Kennedy, 700/São Bernardo – Parque Pet Golden (ao lado da entrada principal).