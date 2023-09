Santo André realiza bloqueios no trânsito para a 24ª Volta Ciclística do Grande ABC

No próximo domingo (17), será realizada a 24ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, evento que vai percorrer 126 quilômetros entre as sete cidades da região. A previsão é que os competidores passem por Santo André por volta de 8h45 durante o trajeto de ida. O percurso será acompanhado pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego).

Os ciclistas vão passar pela Rua Giovanni Batistta Pirelli, Avenida Santos Dumont, Avenida Edson Danilo Dotto (Perimetral rebaixada), Avenida Antônio José de Almeida Amazonas, Avenida Dom Jorge Marcos de Oliveira e Avenida Prestes Maia, seguindo para São Bernardo, Diadema e São Caetano.

Os competidores então vão retornar a Santo André, passando pela Avenida Dom Pedro II e Rua Catequese. A chegada e a premiação serão realizadas no Paço Municipal andreense.

Durante as passagens, os agentes do DET farão a retenção do tráfego, liberando essas vias momentaneamente para a passagem dos ciclistas. Quando finalizada a passagem dos participantes em segurança, as vias terão o tráfego liberado novamente.

Nesta quarta-feira (13), o DET fará um simulado para verificar a demanda e bem como a estrutura necessária que será destacada em cada ponto da cidade no próximo domingo.

A Perimetral rebaixada permanecerá interditada durante toda a realização da prova para montagem logística dos realizadores do evento. Os agentes do DET estarão destacados em todos os pontos orientando os motoristas durante a passagem dos ciclistas.