Para Biden, CPI mostra que núcleo da inflação tem tendência de baixa, com emprego ainda forte

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), publicado mais cedo nesta quarta-feira, 13, traz mais uma evidência de que o núcleo da inflação desacelera e caminha para níveis do pré-pandemia, com o emprego "ainda forte". Biden disse que houve queda "substancial" da inflação ao longo do último ano, mas também menciona que houve no mês passado crescimento nos preços de gasolina, o que pesou no orçamento familiar.

Ele destacou que continua com bastante foco em cortar custos no setor de energia, com investimento em energias limpas e para reforçar a segurança energética.

E também criticou republicanos no Congresso que, segundo ele, pressionam por cortes de impostos para os mais ricos e as grandes corporações, enquanto querem cortar programas que ajudam trabalhadores americanos.