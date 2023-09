Inscrições prorrogadas para 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto

Trabalhos contemporâneos e representativos das Artes Visuais podem manifestar interesse até domingo (17) para participar do evento que está marcado para 8 de abril de 2024, no aniversário de Santo André. De acordo com a Secretaria de Cultura da cidade, apenas serão permitidas obras produzidas a partir de 2021 (desde que não participantes anteriormente).

Os selecionados na segunda fase do projeto poderão receber premiação de R$ 28 mil para prêmio aquisição (os quais as obras serão incorporadas ao acervo da Prefeitura de Santo André) e de R$ 2 mil para prêmio-estímulo, em conformidade com a decisão da comissão de seleção e premiação (e com retenção dos impostos obrigatórios).

Em geral, as categorias disponíveis para inscrição são pintura, desenho, net-art, ilustração, arte sonora, intervenção, instalação, site specific, gravura, escultura, objeto, performance, happening, videoarte e fotografia. Os trabalhos poderão utilizar tecnologias digitais e analógicas, linguagens híbridas e suportes diversos.

Como informa a Secretaria, a data de abertura do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, entretanto, segue sujeita a alterações considerando o cronograma de conclusão de obras no Salão de Exposições, que está passando por reforma. O período de visitação será de 9 de abril a 14 de junho de 2024.

COMO SE INSCREVER

No processo de inscrição o artista deve preencher a ficha com seus dados pessoais e de contato, anexar o currículo e portfólio, documentação da obra e preencher a cédula de votação digital para a Comissão de Seleção e Premiação.

Como reitera a Prefeitura, a comissão de seleção e premiação do 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto será composta por três membros, com notória especialização, sendo dois deles eleitos pelos artistas inscritos e um indicado pela Secretaria de Cultura, todos nomeados pelo prefeito Paulo Serra.

E poderão se inscrever, gratuitamente, artistas e/ou coletivos brasileiros e residentes no país, pela plataforma digital CulturAZ (https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidades/edita/1684).



Vale ressaltar, por fim que, a seleção das obras inscritas no 51º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto será feita em duas fases: seleção de portfólios, com resultado disponibilizado a partir de 7 de novembro virtualmente pela plataforma CulturAZ; e seleção final das obras, com os participantes divulgados a partir de 12 de dezembro - também digitalmente.