Santa Catarina tem piano bar inspirado na década de 1920

A região de Praia Brava, em Itajaí (SC), é lar de um piano bar inspirado nos “bares secretos” de New Orleans, nos Estados Unidos. Trata-se do Cristofori Piano Bar, que foi inaugurado recentemente no Bravamall e faz referência à década de 1920 por meio de bebidas da época, shows de jazz e soul, obras de arte e ambientação composta por móveis de antiquário.

Cristofori Piano Bar

A visita ao Cristofori é uma boa opção para quem busca um passeio diferente. O ambiente é retrô e intimista, repleto de móveis antigos e gramofone. As ilustrações que decoram o local, por sua vez, são peças exclusivas de Danielle Kosann, artista norte-americana que já desenvolveu trabalhos para hotelaria mundial e bares de Nova York, nos Estados Unidos.

Outro destaque é o belíssimo piano de 2,27 metros, avaliado em cerca de R$ 500 mil.

Opções gastronômicas

Coquetéis como Bee’s Kness (R$ 38), preparado com gin, lima da pérsia e mel, e o Mary Pickford (R$ 44), com rum, licor maraschino, suco de abacaxi e xarope grenadine são clássicos da casa.

Há também 100 opções destiladas, entre uísques, vodcas, tequilas, rum e licores, vindas de diferentes partes do mundo, com valores que variam de R$ 40 a R$ 600. Já os fãs de vinhos podem escolher entre mais de 100 rótulos da Grand Cru.

Para quem deseja aguçar o paladar, é possível apreciar pratos contemporâneos que exploram a culinária mediterrânea assinados pelo chef carioca Dalton Rangel, apresentador do programa Duelo de Mães, da Band, e que também é reconhecido no meio gastronômico por participar de programas culinários na Fox Channel, Record TV e TV Globo, ao lado da apresentadora Ana Maria Braga.

O menu completo, servido no Bar e no restaurante anexo, conta com opções de entradas, massas, além de aves, peixes e frutos do mar. Entre os destaques estão receitas como lagosta ao molho “arrabbiata”, que é grelhada com manteiga de ervas e linguine (R$182), e o famoso americano bife “Wellington” envolto em massa folhada, Parma e cogumelos com purê de batatas e glacê (R$138).

O que você precisa saber antes de ir a Santa Catarina

Quando planejo minhas viagens para Santa Catarina, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como o Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: Civitatis