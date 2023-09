Aplicativo com conteúdos focados em futebol chega ao Brasil

Criado pelo empreendedor ítalo-suíço Francesco Ciringione, o aplicativo footbao aterrissa no Brasil com o objetivo de ser o ponto de encontro dos fanáticos por futebol, incluindo aqueles que querem mostrar seus próprios talentos – e, quem sabe, serem descobertos por olheiros. Já está disponível para Android e iOS.

A plataforma se desenvolve a partir do compartilhamento de vídeos curtos de fãs talentosos, jogadores amadores e profissionais. Eles são avaliados pela comunidade (por meio de notas) e ranqueados automaticamente em nível local, nacional e global. Quanto mais elevada a classificação, mais o talento é visível para a comunidade que, além dos apaixonados pelo esporte, conta com vários olheiros do futebol e especialistas.

Para aumentar o nível de diversão e envolvimento, desafios especiais criados pelo footbao para os usuários são uma característica fundamental do aplicativo. Os melhores vídeos, com base na classificação da comunidade, são recompensados ??com prêmios e, em alguns concursos, com a oportunidade de mostrar o talento em evento ou competição ao vivo.

Para o lançamento oficial, Denilson, que também é um dos acionistas da plataforma, terá um papel especial dentro do app, atuando na função de “olheiro” para jovens talentos. O comentarista esportivo terá um perfil logado na plataforma, por meio do qual poderá dar notas para os vídeos e compartilhar lances próprios, mostrando seu talento com a bola.

