Paço de S. Bernardo envia agentes à Vila da Paz

Os moradores da comunidade da Vila da Paz, antigo Lixão do Alvarenga, foram surpreendidos nesta terça-feira (12) por equipes da Prefeitura de São Bernardo. De acordo com os moradores, agentes foram enviados para promover uma revisão e mapeamento de áreas que possam estar contaminadas. Contudo, os moradores relatam que a operação ocorreu, mais uma vez, sem aviso prévio.



Ainda segundo os moradores, os agentes da Secretaria do Meio Ambiente, acompanhandos da GCM (Guarda Civil Municipal), chegaram por volta das 15h e deixaram o local cerca de uma hora depois. Outra vez, os moradores expõem descaso e falta de assistência por parte da Prefeitura, como é o caso de Letícia dos Anjos, que afirmou que a operação ocorreu de forma truculenta e com pouco diálogo, o que levou mais incertezas e preocupações à população. “Os GCMs cercaram o pessoal da secretaria e não deixavam a gente chegar perto. O que deu para entender é que as partes de cima da comunidade foram marcadas e serão removidas futuramente”, relata a moradora.



Para Vadinho, vice-presidente da Associação de Moradores da Vila da Paz, o diálogo com o Paço de São Bernardo é péssimo. “Alegaram que a área está congelada desde 2018, mas nunca veio um representante conversar conosco”, afirmou o líder comunitário observando que no local vivem cerca de 5 mil famílias.



A comerciante e moradora da área, Flaviana da Silva, está bastante preocupada e se queixa da forma com que aquela população vem sendo tratada. “Retirar a gente é considerado pela Prefeitura uma vitória. Nem ligam para onde a gente vai”, comentou.

ÚLTIMAS AÇÕES

A prefeitura são-bernardense já tinha enviado equipes, incluído maquinários de demolição, para realizar despejos no local. Umas das operações ocorreu na madrugada do dia 1 de agosto e cerca de 16 moradias foram retiradas. Nesta ação, os moradores resistiram contra a investida da Prefeitura e fizeram barricadas para impedir a operação. Além disso, a comunidade realizou manifestação para chamar a atenção das autoridades sobre o caso. “Nunca ninguém vem falar com a gente. Sempre nos pegam de surpresa. Não queremos ser tratados igual animais”, completou o vice-presidente da Associação de Moradores.

Antes dessa ação, no dia 25 de julho, a Prefeitura já havia retirado do local 14 famílias.

