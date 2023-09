Taylor Swift fica emocionada ao ver *NSYNC reunido no VMA 2023 e ganha pulseira de amizade do grupo

Na noite da última terça-feira, dia 12, o VMA 2023 não só gerou fortes emoções ao anunciar os vencedores de cada categoria da premiação, como também nas interações entre os artistas presentes. Taylor Swift, por exemplo, não conseguiu evitar ficar completamente emocionada e surpresa ao ver o *NSYNC reunido para lhe entregar o troféu.

A cantora, que levou para casa o prêmio de Melhor Pop, já demonstrou ser uma super fã do grupo quando as câmeras a mostraram tomada de alegria ao ver a icônica boyband se reunir no palco. Quando ela ouviu o anúncio e foi até eles para pegar o seu troféu, estava toda sorridente e animada enquanto abraçava cada um dos artistas.

Em um momento muito especial, ela ganhou uma pulseirinha da amizade e agradeceu durante o discurso:

- Eu não estou muito bem! Eu tinha os seus bonecos. Vocês vão fazer alguma coisa? O que vai acontecer agora? Eles vão fazer alguma coisa, eu preciso saber o que é. Vocês são as personas do pop, e receber isso das mãos de vocês é demais. Obrigada pelas pulseirinhas da amizade.

Em seguida, Taylor dedicou o resto de suas palavras para falar sobre o prêmio e mencionar os fãs:

- Eu amo fazer músicas pop, eu amo fazer vídeos pop, também gosto de country, gosto de percorrer os diferentes gêneros. O único motivo pelo qual posso fazer isso é que vocês, os fãs, me deram a oportunidade de fazer isso. É tudo uma grande aventura e é muito divertido me desafiar a fazer músicas diferentes do que as que já fiz. Eu amo fazer música pop, agradeço demais. go0me