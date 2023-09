Celso Luiz recebe homenagem pela vida dedicada ao esporte andreense

Presidente do Esporte Clube Santo André e ex-diretor de Esportes da Prefeitura, Celso Luiz de Almeida recebeu uma homenagem na Câmara andreense na noite de ontem. Celsinho, como ficou conhecido durante os mais de 40 anos trabalhando no esporte do município, seja no clube ou no Paço, recebeu do Legislativo o título de cidadão honorário.



“Ser lembrado em vida é muito especial. Porque ser lembrado depois que você morre, só a minha família saberia, eu não. Estou muito feliz porque fui lembrado em vida. Tristes aqueles que são lembrados apenas depois da morte. Mas graças à Câmara estou recebendo a homenagem nesta noite”, disse Celsinho ao Diário.

Idealizada pelo presidente da Câmara, Carlos Ferreira (Republicanos), a homenagem contou com as presenças do vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL), e dos secretários Almir Cicote, da Educação; Pedrinho Botaro (PSDB), de Ações Governamentais; e Fabio Picarelli, do Meio Ambiente. Para o chefe do Legislativo, o prestígio de importantes figuras do Executivo mostra a importância do trabalho desempenhado por Celsinho no esporte do município.



“Eu nunca vi uma sessão solene ter três secretários municipais. Esse é o resultado de tudo o que o Celso Luiz fez para o esporte da cidade. É um homem trabalhador e sério, que prestou e está prestando um serviço muito importante para a nossa cidade, hoje no futebol, trazendo alegria a todo município, comentou Carlos Ferreira.



Representando o chefe do Executivo, o vice-prefeito Luiz Zacarias declarou que Celsinho é um exemplo seguido pela atual gestão e lembrou dos feitos do homenageado quando ele era diretor de esportes na Prefeitura.



“Nossa gestão faz um trabalho baseado no esforço do Celso Luiz. Nós sabemos que o esporte nem sempre tem orçamento suficiente, e por isso é necessário um trabalho muito bem feito. Foi isso que o Celsinho fez em Santo André, deu vida a várias modalidades, como o basquete e o vôlei, conquistou a Copa do Brasil de futebol com o clube (Ramalhão), por isso merece essa homenagem”, afirmou.



Celso Luiz foi eleito no início do ano para o terceiro mandato como presidente do EC Santo André, após um hiato de dez anos. Ele iniciou sua trajetória no clube em 1980 como diretor financeiro. Na Prefeitura, foi diretor de Esportes em 1999. Além de comandar o Ramalhão, Celsinho também é vice-presidente do Sindbol (Sindicato das Associações de Futebol de São Paulo).

