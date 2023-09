Mobile: Razer Kishi V2 chega ao Brasil por R$ 739,90

A Razer anuncia o lançamento de produtos que visam estabelecer um novo padrão de experiência de gameplay para usuários mobile. Já estão disponíveis no mercado internacional os controles Kishi V2 Pro e a linha Xbox Editions, que conta com o Kishi V2 para iPhone e Kishi V2 Pro para Android – ambos disponíveis apenas nos Estados Unidos e Canadá.

O Kishi V2 Pro foi inicialmente vendido com parte de um bundle do Razer Edge. A partir de agora, o controle para dispositivos Android também pode ser adquirido separadamente em mercados internacionais, ampliando seu alcance para mais jogadores casuais e entusiastas. Ainda não há previsão de lançamento do dispositivo no Brasil.

Focado em oferecer uma experiência de nível de consoles nas plataformas mobile, o Kishi V2 Pro conta com recursos como a tecnologia HyperSense Haptics, um ajuste universal para melhor encaixe do smartphone e capacidade de rodar jogos de PC ou console via streaming. Além disso, proporciona desempenho máximo com latência ultrabaixa, entrada de áudio de 3,5mm (P2) e função de carregamento passthrough, que dá ao usuário a possibilidade de fornecer energia a outros dispositivos enquanto estiver em uso. Junto com o aplicativo gratuito Razer Nexus 3.0, os jogadores têm uma experiência que vai além da facilidade de jogar.

Linha Razer Kishi V2 Xbox Edition



Projetados em colaboração com a Xbox, os controles licenciados Xbox Edition são os mais novos avanços da Razer no universo dos jogos mobile. O Razer Kishi V2 Pro para Android (Edição Xbox) e o Kishi V2 para iPhone (Edição Xbox) baseiam-se no legado de periféricos portáteis premiados, permitindo que centenas de títulos AAA do Xbox sejam jogados em plataformas móveis Android e iOS. Os novos dispositivos, disponíveis com exclusividade no mercado norte-americano, oferecem máxima precisão, conforto ergonômico e o layout icônico de botões do Xbox com estética branca.

Dos aclamados microswitches táteis da Razer presentes sob o D-pad, botões frontais e botões de ombro, às funcionalidades do tradicional botão Xbox, cada aspecto dos novos dispositivos está relacionado à qualidade e familiaridade que entusiastas da Razer e do Xbox esperam dos produtos. Tudo isso a partir de uma integração jamais vista com o Xbox Cloud Gaming, Xbox Remote Play, plataformas de streaming suportadas e jogos nativos.

A linha Razer Kishi V2 Xbox Edition vai além dos controles. Ela é uma prova da colaboração duradoura entre Razer e Xbox, que estão sempre trabalhando para oferecer a melhor experiência em games AAA aos jogadores, independentemente da sua localização – transcendendo as restrições tradicionais de proximidade aos consoles.

Preço sugerido e disponibilidade

Não há previsão de lançamento dos novos Razer Kishi V2 Pro para Android, do Razer Kishi V2 para iPhone (Xbox Edition) e do Razer Kishi V2 para Android (Xbox Edition) no mercado brasileiro. Já o Razer Kishi V2 para iPhone e o Razer Kishi V2 para Android estão à venda no Brasil pelo preço sugerido de R$ 739,90.