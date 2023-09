Calderano volta a vencer e Brasil brilha em 1º dia do Pan-Americano de tênis de mesa

Melhor mesa-tenista do Brasil, Hugo Calderano colocou fim ao jejum de vitórias nesta terça-feira, na estreia no Pan-Americano de Havana, em Cuba, que vale vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e ao Mundial, ambos por equipes, além dos títulos individuais. O País largou bem na competição, somando oito vitórias em nove disputas no dia.

Calderano vinha de cinco derrotas nos últimos seis jogos, sendo duas seguidas na Bundesliga disputada na Alemanha. Quinto do mundo, o brasileiro é cabeça de chave número 1 em Havana e confirmou seu favoritismo na estreia no Centro de Convenções Expocuba - não perde em um Pan desde 2015.

Com um dia de atraso por causa da falta de luz no local na segunda-feira, a competição largou com os brasileiros se sobressaindo. Calderano encarou o mexicano Rogelio Castro e foi logo anotando 11 a 7. O rival reagiu e empatou com 11 a 3. E parou por aí. Com 11/0, 11/6 e 11/9, o brasileiro fechou a partida em 4 a 1, se garantindo nas oitavas de final.

Eric Jouti foi ainda melhor para também ir às oitavas, anotando 4 a 0 sobre o guatemalteca Sergio Carrillo, parciais de 11/9, 11/7, 11/5 e 11/3. Jouti, porém, não se deu bem nas duplas, caindo ao lado de Guilherme Teodoro.

Vitor Ishiy teve mais trabalho em seu jogo diante do porto-riquenho Oscar Birriel, decidindo a vitória por 4 a 3 com 11/6. O brasileiro abriu com duplo 11/4, mas permitiu o empate ao levar 11/9 duas vezes. Voltou à frente do placar com 11/7, mas viu a decisão ir para o último set após levar 11/8. Outro jogo complicado foi o de Guilherme Teodoro contra o canadense Edward Ly, também fechado em 4 a 3, parciais de 11/7, 5/11, 8/11, 11/7, 5/11, 11/8 e 11/8.

Entre as mulheres, Bruna Alexandre superou a mexicana Yadira Silva em mais um 4 a 3 no dia (5/11, 11/5, 9/11, 11/9, 7/11, 11/6 e 11/4), enquanto as irmãs Giulia e Bruna Takahashi festejaram em dose dupla. A parceria fez 3 a 1 com 11/6, 11/8, 7/11 e 11/5 sobre as mexicanas Cossio Aceves e Barcenas Aceves para se garantirem nas semifinais.

Já nos jogos de simples, também ganharam. Bruna passou por Cristina Gomez, da Colômbia, com 8/11, 11/8, 10/12, 11/7, 11/4 e 11/5. Já Julia superou a guatemalteca Hidalynn Zapata com 8/11, 11/4, 4/11, 11/3, 10/12, 11/4 e 11/4, avançando às oitavas.