Atletas mais rápidos do País miram Jogos Pan-americanos

O recorde que já durava 35 anos no atletismo foi quebrado. Os 10 segundos cravados nos 100 metros rasos alcançados por Robson Caetano nas Olimpíadas de Seul em 1988, foram finalmente batidos por Felipe Bardi e Erik Cardoso, atletas do Sesi-Santo André.

Primeiro foi Erik, que no Sul-Americano disputado em São Paulo no mês passado, completou a prova em 9,97 segundos. E, no último final de semana, foi a vez de Felipe bater a marca alcançando 9,96 segundos, no Troféu Bandeirantes disputado em São Bernardo.

Em visita ao Diário nesta terça-feira (12), os atletas não escondiam a satisfação com os resultados, mas sabem da responsabilidade que essa conquista traz. “Com os índice que temos agora, provavelmente não seríamos finalistas nas Olimpíadas, então entendemos que precisamos melhorar nossos tempos para poder brigar pelo pódio”, refletiu Erik Cardoso.

O próximo passo da dupla será os Jogos Pan-Americanos de Santiago, entre 20 de outubro e 5 de novembro, competição que tanto Felipe Bardi quanto Erik querem fazer história. “A gente sempre pensa em melhorar nossa marca, não importa a corrida, sempre entramos buscando o melhor. Então, agora, não vai ser diferente, ainda mais porque será o nosso primeiro Jogos Pan-Americanos e queremos muito representar o Brasil bem e, quem sabe, com uma medalha”, comentou Felipe Bardi.

ESTRUTURA

Para seguir quebrando recordes, os dois atletas contam com o Centro de Treinamento do Sesi-Santo André, onda dispõem não só de pistas de ótima qualidade, como também de profissionais e aparelhos que os ajudam no aperfeiçoamento técnico. Um exemplo disso é o treinado Darci Ferreira da Silva, que esteve nas Olimpíadas de Tóquio e integrou a comissão técnica da delegação brasileira de atletismo.

“A gente costuma dizer que o Sesi é nossa segunda casa, porque além de treinar, nós nos formamos lá. Só temos a agradecer ao Sesi por disponibilizar essa estrutura para os nossos treinos diários”, diz Felipe.